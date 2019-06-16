شكرا لقرائتكم فنزويلا تتعادل سلبياً مع البيرو بعشرة لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ألغى حكم الفيديو المساعد هدفين لبيرو لتكتفي بالتعادل بدون أهداف مع فنزويلا في أولى مبارياتهما في المجموعة الأولى بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم يوم السبت.
وهز كريستوفر غونزاليز الشباك في الدقيقة 11 لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف بسبب وجود تسلل في بداية الهجمة. وعانى جيفرسون فارفان من المصير ذاته في الدقيقة 64 بعدما وضع الكرة بضربة رأس داخل الشباك. وأكملت فنزويلا آخر 16 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد لويس ماغو.
وتتصدر البرازيل المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزها 3-صفر على بوليفيا في الافتتاح يوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا تتعادل سلبياً مع البيرو بعشرة لاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.