شكرا لقرائتكم فنزويلا تتعادل سلبياً مع البيرو بعشرة لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألغى حكم الفيديو المساعد هدفين لبيرو لتكتفي بالتعادل بدون أهداف مع فنزويلا في أولى مبارياتهما في المجموعة الأولى بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم يوم السبت.

وهز كريستوفر غونزاليز الشباك في الدقيقة 11 لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف بسبب وجود تسلل في بداية الهجمة. وعانى جيفرسون فارفان من المصير ذاته في الدقيقة 64 بعدما وضع الكرة بضربة رأس داخل الشباك. وأكملت فنزويلا آخر 16 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد لويس ماغو.

وتتصدر البرازيل المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزها 3-صفر على بوليفيا في الافتتاح يوم الجمعة.