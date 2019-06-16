بث مباشر.. مباراة الأرجنتنين وكولومبيا بكأس كوبا أميركا

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الأرجنتين وكولومبيا والتي ستقام في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على ملعب أرينا فونتي نوفا ضمن منافسات الجولة الأولىمن دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا لكرة القدم. دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا لكرة القدم. ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناتي beIN SPORTS MAX 3 HD بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي و beIN SPORTS MAX 4 HD بصوت المعلقين خالد الغول وعبدالعزيز بتيج. كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأرجنتين وكولومبيا من خلال الشاشة التالية بجودة عالية و بدون إعلانات. بث مباشر مباراة الأرجنتين وكولومبيا

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