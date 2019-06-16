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شاهد.. وزير الرياضة يكشف كواليس محاولات الصلح بين الخطيب ومرتضى منصور

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كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن كواليس جلسة الصلح التي دعا إليها رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب ورئيس الزمالك  مرتضى منصور.

وقال صبحي في تصريحات لقناة  أون سبورت أنه دعا الثنائي

لجلسة بمكتبه في مركز التعليم المدني، قبل جلسة تنظيم عودة الجماهير، وحاول تقريب وجهات النظر، ولكن شدة المنافسة في الدوري هذا الموسم أجلت الأمر إلا
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أنه على رأس أولوياتنا، وسيتم الانتهاء من الأزمة في وقته.

وقال الوزير أنه غير راض عن أداء اتحاد الكرة خلال الدوري هذا الموسم، مؤكدا أنه طالب الجميع بوضع لوائح ثابتة وقوية في الموسم الجديد.

وطالب الوزير بتفعيل لجان الاتحاد لتقوم بعملها في تنظيم المسابقة.

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