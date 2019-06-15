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أحمد علاء يقترب من سموحة في الانتقالات الصيفية

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المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى على رحيل أكثر من لاعب عن القلعة الحمراء، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقدم لاسارتى قائمة إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بالأسماء التى لا يرغب فى استمرارهم مع الفريق، وهم: إسلام محارب، وأحمد الشيخ، وأحمد حمودى، وصلاح محسن، ومحمد نجيب، ورامى ربيعة، ومحمد شريف، وأحمد علاء، الذى اقترب من الانضمام لصفوف سموحة، وحسام عاشور. إلا أن عبدالحفيظ تحدث مع المدير الفنى وطالبه بإعادة النظر فى رغبته بالاستغناء عن الثنائى رامى ربيعة وحسام عاشور.

ولكن لاسارتى أكد لمدير الكرة أن ربيعة يمثل عبئا على الفريق بسبب كثرة إصاباته وعدم الاستفادة منه، كما أشار إلى أن الفريق فى حاجة ماسة إلى لاعب وسط مدافع قوى بديلا لحسام عاشور الذى يعانى من ضعف فى اللياقة البدنية بسبب كبر سنه.

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