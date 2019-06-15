أياكس يفتح المزاد على حكيم زياش

فتح نادي اياكس أمستردام الهولندي المزاد على بيع نجمه المغربي حكيم زياش في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في ظل رغبة عدة أندية في ضمه .
و يرغب ارسنال الإنجليزي و مواطنه مانشستر يونايتد في تدعيم صفوفه من خلال التعاقد مع نجم اياكس في الموسم القادم .
و رد أياكس على رغبة الجانرز و اليونايتد في الحصول على توقيع زياش بتحديد سعر بيع اللاعب عند 30 مليون جنيه إسترليني .
و لعب صاحب الـ 26 عاما دورا محوريا مع اياكس في فوز الفريق بثنائية الدوري و الكأس في الموسم المنقضي بجانب الوصول لنصف نهائي دوري ابطال أوروبا .
و سجل نجم اسود الاطلس 21 هدفا و صنع 24 هدفا آخرين للعملاق الهولندي خلال الموسم الماضي فقط ، و وفقا لصحيفة ميرور البريطانية فإن اياكس يرفض التخلي عن خدمات اللاعب بأقل من 30 مليون باوند .
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