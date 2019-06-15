شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: نسعى لتخطي إنجاز 2006... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أشرف صبحي وزير الرياضة في حوار لقناة "اون سبورت" حول تنظيم كاس أمم افريقيا 2019، مشيراً إلى أنه يسعى لتخطي انجاز 2006.

قال اشرف صبحي: " طريقة التذاكر في كاس امم افريقيا ستستمر في الدوري العام و نسعى لتطوير المنظومة، و تذكرتي قدمت شغل محترم نسعى لأستغلاه في القادم، و اعلام المصريين شريك أساسي في تجهيز مصر لكأس الأمم و هو دا الفريق الذي سنعمل معه في القادم".

و أكمل: " اخر بطولة كبيرة نظمتها مصر كانت في 2006 و خرجت على أعلى مستوى ، و بصفتي خبير ادارة كان لازم أحلل الموقف، لنتخطى حجم الانجاز الذي وصلنا له عام 2006".