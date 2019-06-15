ليفربول يبحث عن بديل "مورينو" و"ستوريدج".. ودعم حراسة المرمى

تلقى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي تعليمات، من إدراة النادي بالبحث عن بديل لتعويض لاعبين في الفريق ينويان الرحيل وهما ألبيرتو مورينو ودانييل ستوريدج.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الإسباني مورينو والإنجليزي ستوريدج قد ابديا رغبتهما في الرحيل عن فريق "الحُمر" عقب نجاح الفريق في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا، على خلفية الفوزعلى توتنهام بهدفين دون مقابل.
وقال لاعب ليفربول السابق، نيل ميلور، إن الفريق يحتاج إلى إيجاد بديلين للاعبين المغادرين حتى يحافظ على أدائه المميز، خلال الموسم المقبل.
ويحتاج ليفربول إلى سد المواقع التي كان يشغلها اللاعبان، فستوريدج كان له دور مهم في الهجوم، لكن الفريق
وفي وقت سابق، قالت تقارير أن ليفربول يسعى لتعزيز موقع حارس المرمى، فعلى الرغم من وجود الحارس القوي، أليسون بيكر، الذي التحق بالفريق الصيف الماضي، إلا أن ليفربول قد يعاني كثيرا في حال إصابته أو توقيفه.
ويسعى ليفربول يسعى لضم حارس فريق كارديف سيتي، الفلبيني نيل إثريدج، حتى يكون الحارس الثاني، بالنظر إلى الرحيل المتوقع للألماني لوريوس كاريوس.
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