رياضة | الكشف عن تشيكلة برشلونة بعد حسم صفقة جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن تشيكلة برشلونة بعد حسم صفقة جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب نادي برشلونة الاسباني، خلال الأيام المقبلة من الإعلان عن التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ميجيل أنخيل جيل مارين المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد قد أعلن أن الفرنسي أنطوان جريزمان قد توصل لاتفاق مع برشلونة منذ شهر مارس الماضي وأيام قليلة وسيعلن عن الصفقة.

ويتوقع أن تكون تشكيلة برشلونة بعد ضم أنطوان جريزمان كالآتي:

Advertisements

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو - جيرارد بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - آرثر - فيليب كوتينيو

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي