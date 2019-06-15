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تيتي يوضح آلية التعامل مع انتقادات الجماهير

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اعترف تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل بأحقية جماهير السامبا، في إطلاق الهتافات العدائية نحو اللاعبين في الشوط الأول للقاء بوليفيا، في افتتاح كوبا أمريكا 2019.

وأوضح تيتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "عندما لا تسجل لا تتوقع من الجماهير أن يكون لديها قدر عال من التفهم".

وأضاف: "سيقومون بالهتاف ضدك، يحدث هذا مع أفضل الفرق، نحن نتبادل الكرات في الخلف ثم نتقدم للأمام، والحارس هو أول من يشعر بتلك الهتافات".

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وعن كيفية التعامل مع هتافات الاستهجان من جمهور السامبا رد المدرب: "عليهم أن يتفهموا أن هناك تغييرا يحدث، ومع التمرير ووصول الكرة إلى الخط الأمامي ثم المراوغة سيصفق الجمهور لك".

وواصل: "يجب أن يكون لدينا القدرة على امتصاص غضبهم، ولكن مع كل ذلك يجب أن نكون في أقصى درجات التركيز داخل الملعب".

وافتتاح "السيليساو" مسيرته في كوبا أمريكا التي تقام على الملاعب البرازيلية بفوز ساحق 3-0 على بوليفيا، السبت.

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