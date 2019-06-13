بالمواعيد.. مواجهات المحترفين في الدوري الإنجليزي.. صلاح ضد النني في افتتاحية الجولة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي جدول مواعيد مباريات الموسم الكروي 2019/2020.
ويلتقي مانشستر سيتي حامل لقب بريميرليج الموسم المنقضي مع وست هام يونايتد في أول جولات الدوري، بينما يستهل ليفربول مشواره ضد نورويتش سيتي -العائد للدوري الإنجليزي-.
الدوري الإنجليزي الموسم المقبل سيشهد تواجد 3 لاعبين مصريين في أندية بريميرليج، محمد صلاح مع ليفربول، محمد النني مع آرسنال وأحمد المحمدي مع فريق آستون فيلا العائد للبطولة بعد فوزه على ديربي كاونتي في نهائي (بلاي أوفس).
جدول مواجهات المحترفين في الدوري الإنجليزي:
24 أغسطس 2019
ليفربول (محمد صلاح) ضد آرسنال (محمد النني)في الجولة الثالثة على ملعب آنفليد.
21 سبتمبر 2019
آرسنال (النني) ضد آستون فيلا (المحمدي)في الجولة السادسة على ملعب الإمارات.
2 نوفمبر 2019
آستون فيلا (المحمدي) ضد ليفربول (محمد صلاح) في الجولة الحادية عشر على ملعب آستون فيلا
11 أبريل 2020
ليفربول (محمد صلاح) ضد آستون فيلا (المحمدي) في الجولة الـ33 على ملعب آنفليد.
2 مايو 2020
آرسنال (النني) ضد ليفربول (صلاح) في الجولة الـ36 على ملعب الإمارات.
9 مايو 2020
آستون فيلا (المحمدي) ضد آرسنال (النني) في الجولة السابعة والثلاثين على ملعب الأول.
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