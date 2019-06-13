رياضة | ريبيري مطلوب في الدوري الإنجليزي بعد رحيله من ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريبيري مطلوب في الدوري الإنجليزي بعد رحيله من ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت بعض التقارير أن النجم الفرنسي ، لاعب بايرن ميونخ السابق،فرانك ريبيري قريبًا من أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم القادم.

وكشفت الصحيفة الالمانية "كيكر" اليوم الخميس، أن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي الصاعد حديثاً الى البريميرليج مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الفرنسي.

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كما أكدت الصحيفة بأن موعد بدء المحادثات الرسمية بين الطرفين، ليس واضحًا حتى الآن، رغم اهتمام النادي بريبيري.

ولم تكشف الصحيفة موقف ريبيري من الانضمام لصفوف الفريق، الصاعد حديثًا إلى البريميرليج.

ولم يحدد ريبيري وجهته حتى الآن، منذ إعلان رحيله عن النادي البافاري بنهاية الموسم الماضي، فور انتهاء تعاقده بعد رحلة دامت 12 عامًا مع الفريق الالماني.