بالدرجات.. تقييم لاعبي منتخب البرتغال عقب الفوز على هولندا

كشف موقع "هوسكورد" البريطاني عن تقييم لاعبي منتخب البرتغال عقب الفوز على هولندا بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الدراجاو في مدينة بورتو، بنهائي دوري الأمم الأوروبية 2019.

وجاء تقييم لاعبي منتخب البرتغال على النحو التالي..

باتريشيو: 7.4 عن المستوى الذي قدمه خلال الفوز على هولندا

سيميدو: 7.2 عن المستوى الذي قدمه خلال الفوز على هولندا

دياز: 7.3 عن المستوى الذي قدمه خلال الفوز على هولندا

فونتي: 7.5 عن المستوى الذي قدمه خلال الفوز على هولندا

جيريرو: 7.6 عن المستوى الذي قدمه خلال الفوز على هولندا

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بيريرا: 7.0 عن المستوى الذي قدمه خلال الفوز على هولندا

سيلفا: 8.3 عن المستوى الذي قدمه خلال الفوز على هولندا

رونالدو: 6.8 عن المستوى الذي قدمه خلال الفوز على هولندا

رافا: 6.5 عن المستوى الذي قدمه خلال الفوز على هولندا

كارفايو: 6.7 عن المستوى الذي قدمه خلال الفوز على هولندا

فيرنانديس: 7.7 عن المستوى الذي قدمه خلال الفوز على هولندا

جويديس: 7.3 عن المستوى الذي قدمه خلال الفوز على هولندا