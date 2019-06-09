مشاهدة مباراة هولندا والبرتغال بث مباشر اليوم 9-6-2019 - مباراة البرتغال وهولندا

انطلقت مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر بعد قليل، في نهائي دوري الامم الاوروبية 2019 اليوم الاحد 9 يونيو على ملعب الدراجاو للجوال والكمبيوتر.

وستنقل مباراة البرتغال وهولندا اليوم في نهائي دوري الامم الاوروبية عبر قناة بي ان سبورت (1 اتش دي) بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي وبصافرة الحكم الاسباني ألبرتو أونديانو مايينكو.

مشاهدة مباراة هولندا والبرتغال بث مباشر:

وستنطلق مباراة البرتغال وهولندا في نهائي دوري الامم مساء اليوم الاحد الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين، التاسعة إلا ربع بتوقيت مصر، السابعة إلا ربع بتوقيت غرينتش.

وتعول جماهير المنتخب الهولندي على الجيل الحالي لإعادة الطواحين مرة أخرى لمنصات التتويج، بعد الفشل الذريع خلال السنوات الماضية، حيث لم تحقق الطواحين على مدار تاريخها سوى لقب وحيد، وهو كأس الأمم الأوروبية عام 1988، على حساب الاتحاد السوفيتي بالفوز بهدفين نظيفين.

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ويُعتمد المنتخب البرتغالي على القدرات الفنية والفردية لقائده كريستيانو رونالدو، والذي سيكون غصة في حلق رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي ورجاله، لأن "الدون" لم يخسر أي مباراة رسمية ضد الطواحين خلال مسيرته.

وخاض رونالدو 3 مواجهات رسمية ضد هولندا، الأولى في نصف نهائي يورو 2004، وسجل هدفا وصنع آخر، لينتصر على الطواحين بنتيجة (2-1)، وثاني المواجهات كانت في دور الـ16 لكأس العالم 2006، ولم يُسجل رونالدو أي هدف، في المباراة التي فازت بها البرتغال بهدف نظيف.

أما ثالث المباريات كانت في دور المجموعات ليورو 2012، وسجل رونالدو هدفين في شباك هولندا، في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده بنتيجة (2-1).

يذكر أن هولندا تخطت انجلترا في نصف النهائي بعد الفوز عليها بثلاثية مقابل هدف، أما البرتغال نجحت في اجتياز سويسرا بذات النتيجة بعد هاتريك تاريخي من النجم كريستيانو رونالدو.