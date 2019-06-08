رياضة | تقارير تكشف: رفض هازارد عرض مغري جدًا قبل انضمامه لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير تكشف: رفض هازارد عرض مغري جدًا قبل انضمامه لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي ريال مدريد الإسباني لنجمه الجديد إيدين هازارد راتبًا سنويًا يبلغ 11 مليون سنوياً، أي أقل من الكابيتانو سيرخيو راموس الذي يتقاضى 12 مليون بالموسم، وقد حاولت ماريا جرانوفسكايا الإبقاء على إيدين هازارد حتى آخر لحظة من المفاوضات، لكن تركيز البلجيكي كان منصباً على اللعب لريال مدريد.

وذكرت صحيفة "abc" أن هازارد يتطلع للفوز بالكرة الذهبية وتحقيق الأوروبا، وهو يعلم أين يمكنه تحقيق ذلك، رغبة هازارد باللعب لريال مدريد قد تحققت، إنه بالفعل لاعباً لريال مدريد حيث وقع عقده لخمسة مواسم، مع راتب بلغ 11 مليون صافي لكل موسم أي أقل بمليون من راموس الذي يحصل على 12 مليون بالموسم.

التوقيع مع هازارد احتاج الى عمل تفاوضي كبير جداً، لأن مارينا جرانوفسكايا حاولت منعه حتى النهاية، لقد حاول تشيلسي إقناعه بالبقاء مع تقديم ثلاث عروض والرابع كان بعد نهائي اليوروبا ليج، وكان هناك توجه بأن يتقاضى راتب 18 مليون يورو سنوياً، لكن هازارد كان مصراً على تحقيق الحلم.

ماريا جرانوفسكايا اليد اليمنى لأبراموفيتش مددت المفاوضات طوال الأسبوع الأخير على أمل إقناع هازارد بالبقاء، حيث حاول إقناعه الروسي بإتمام السنة المتبقية بالعقد ثم المغادرة مجاناً، وكانوا يعتزمون تقديم عرض له في منتصف الموسم مع راتب 18 مليون يورو مع عقد لأربع سنوات.

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الروسي وبعد رفض هازارد طالب بـ150 مليون يورو لكن بيريز كان عرضه محدداً 100 مليون مع 20 مليون كمتغيرات، المدير العام، جرانوفسكايا، كانت مفاوضة قوية في الأيام الماضية، في أعماقها، أعربت عن أملها في إقناع هازارد بالوفاء بالسنة المتبقية بالعقد لكنه كان مصراً على المغادرة.

إيدين هازارد لاعب كرة قدم مثالي بالنسبة لريال مدريد هو لاعب خط وسط هداف، حيث ودع تشيلسي مع 21 هدفاً و17 تمريرة حاسمة في أفضل معدل في مسيرته ومع 28 عاماً ينتقل هازارد بعد مرحلة نضج كبير في مسيرته.

ريال مدريد تعاقد مع هازارد بمبلغ مالي مستحيل في هذا الوقت، ولاعب مع هذه الجودة يسمح لزيدان بوضعه في عدة تشكيلات حيث يتناسب هازارد باللعب في مركز الوسط حيث يساعد في عملية الربط الهجومي في خطة 4-3-1-2 وهازارد يمتلك له زيدان خيار مثالي حيث يستطيع أن يشغل مركز الجناح الأيسر.

ريال مدريد سوف يحاول أيضاً التوقيع مع لاعب خط وسط، والخيارات هي ندومبيلي، إيريكسن وبول بوجبا الاخير سيكلف النادي 140 مليون يورو بينما الدنماركي عقده سينتهي في 2020 وقد يكلف 70 مليون وهو مشابه لأسلوب لعب مودريتش وأخيراً ندومبيلي الذي تقدر قيمته بـ 50 مليون يورو.