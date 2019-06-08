رياضة | نجم تشيلسي السابق: هذا سبب عدم انتقالي لريال مدريد.. وهازارد مهم جدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي السابق: هذا سبب عدم انتقالي لريال مدريد.. وهازارد مهم جدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم البرازيلي أوسكار دوس سانتوس لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق و شنغهاي الصيني الحالي، عن انتقال زميله السابق بتشيلسي، إيدين هازارد لريال مدريد، في الصيف الحالي. وقال أوسكار: " ريال مدريد وأندية اخرى كان لديهم اهتمام بي عندما قدمت أفضل مستوياتي في تشيلسي لكن في النهاية قررت البقاء في لندن. لم ارفض عرض ريال مدريد ولكن لم يكن هناك اتفاق رسمي بين الأندية". وأضاف النجم البرازيلي قائلاً: "هازارد سيكون لاعباً مهماً في ريال مدريد لانه يصنع الفرص دائماً".

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