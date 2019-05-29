شكرا لقرائتكم محمد شريف لاعب الأهلي ينتهى من مناسك العمرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى محمد شريف لاعب الأهلي من أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان الجاري. ونشر محمد شريف صورته بملابس الإحراك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال اداء مناسك عمرة خلال الساعات الماضية. Advertisements وحصل محمد شريف على إذن للسفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة على أن يعود للمشاركة فى المران الجماعى غدا ، وغاب شريف عن المشاركة فى مران الفريق الذى أقيم أمس على ملعب التتش بسبب سفره إلى السعودية.

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