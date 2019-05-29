شكرا لقرائتكم محمد عواد يدعو لاعبى الإسماعيلى لحضور عقيقة مولوده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل محمد عواد حارس مرمى النادى الإسماعيلى، يوجه الدعوة لزملاؤه والجهاز الفنى للدراويش لحضور عقيقة مولوده "مراد" فى حفل إفطار يقام مساء الجمعة المقبلة. Advertisements يشار إلى أن محمد عواد ، قد أنهىفترة إعارته للوحدة السعودى ليعود لصفوف الدراويش فى الموسم المقبل . يذكر أن أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر قد استبعد عواد من صفوف الفراعنة فى بطولة كأس الامم الافريقية التى تنطلق يونيو المقبل .

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