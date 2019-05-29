شكرا لقرائتكم أكلات النجوم.. ياسر ريان: "بحب الفراخ المحمرة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ياسر ريان، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، إن صلاة الفجر وشراء وجبة السحور وقضاء أول يوم مع حماتي التى تعد أمي الثانية والحرص علي تناول الإفطار مع معظم أفراد العائلة وختم القرآن والتراويح.

ويحتفل العالم الإسلامى حاليا بشهر رمضان المبارك والذى يلتف حوله الجميع فى البلدان الإسلامية وعلى رأسها البلدان العربية ومن بينها مصر.

Advertisements

وعن أفضل الأكلات التى يفضلها نجم الأهلي السابق، قال ياسر ريان، إنه يفضل وجبة الفراخ المحمرة على الإفطار.