شكرا لقرائتكم تغيير ملعب مباراة بيراميدز وحرس الحدود فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تغيير ملعب مباراة حرس الحدود وبيراميدز فى الجولة 34 للدورى الممتاز، من استاد المكس إلى استاد جهاز الرياضة العسكرى. ومن المقرر إقامة مباراة الحدود وبيراميدز فى العاشرة مساء غد الخميس فى الجولة الـ34. ويحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 12 مثلهم وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 35 هدفا، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 69 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 19 وتعادل فى 12 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا .

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