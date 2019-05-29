شكرا لقرائتكم مفاجأة .. الصعايدة يطبقون الـvar فى دورة رمضانية بسوهاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واقعة طريفة شهدتها إحدى الدورات الرمضانية بسوهاج عندما استعان منظمو الدورة بالنظام المتبع فى إعادة بعض الكرات الـvar لإحتساب إحدى الكرات المثيرة للجدل. وقامت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية بتسجيل إحدى الكرات ومشاهدتها على الشاشات لإحتساب إحدى الكرات خاصة وأنها حاسمة.

تطبيق تقنية الفار فى دورة رمضانية بسوهاج Advertisements يذكر أن تقنية الفار بدأ الاستعانة بها فى العديد من البطولات الكبرى وأخرها استخدامها فى نهائى أبطال أفريقيا بين الترجى والوداد المغربى. ويتكون فريق حكام الفار من 3 أو 4 حكام ويعاونهم تقني فيديو، ويجب أن تكون لهم جميعا لغة مشتركة مع بعضهم البعض ومع حكم المباراة أيضا، وتنحصر مهمة حكام الفيديو في المراجعة السريعة للحالات المشكوك فيها وتقديم المشورة للحكم سواء طلب أو لم يطلب لكن القرار النهائي بيد حكم الساحة فقط.

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