انت الان تتابع ميدو: سأترشح لرئاسة الزمالك والأهلي بطل الدوري بشرط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

أحمد حسام «ميدو» Advertisements

كشف أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، عن تلقيه عرضاً إماراتياً، بجانب أنه مطلوب في عدد من أندية الدوري المصري، مؤكداً أن أمنية حياته هي التدريب في الدوريات الأوروبية، وحول الدوري المصري قال في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك سيتوج باللقب في حالة تأجيل المباريات لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، أما في حالة ضغط الدوري وإقامته دون الدوليين فسيحصل الأهلي على اللقب، وكشف ميدو: "سأعتزل التدريب نهائيا وأنا في سن الـ46 عامًا لرغبتي في الترشح لرئاسة نادي الزمالك، وهو هدفي في هذه السن".

وأكد أحمد حسام أن مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، أكثر مدرب أجنبي ظلم بمصر في السنوات الأخيرة لأنه تولى قيادة الفريق الأحمر وهو في أسوأ حالاته. وواصل ميدو: "الأهلي تعاقد خلال انتقالات يناير الماضية مع أكثر من 10 لاعبين، ثم جلب لاسارتي الذي تسلم الفريق الأحمر وهو في أسوأ حالاته، بجانب