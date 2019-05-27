اتحاد الكرة يُهنئ الزمالك بالكونفيدرالية

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، التهنئة لنادي الزمالك وجماهيره الكبيرة، بمناسبة فوزه بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد فوزه على فريق نهضةبركان المغربي.
قال اتحاد كرة القدم، في بيان رسمي، إن فوز الزمالك بالبطولة الأفريقية عن جدارة واستحقاق يؤكد أن
وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم عن خالص أمنياته لنادي الزمالك ولجميع الأندية المصرية بمزيد من البطولات.
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