اتحاد الكرة يُهنئ الزمالك بالكونفيدرالية

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، التهنئة لنادي الزمالك وجماهيره الكبيرة، بمناسبة فوزه بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد فوزه على فريق نهضة

بركان المغربي.

قال اتحاد كرة القدم، في بيان رسمي، إن فوز الزمالك بالبطولة الأفريقية عن جدارة واستحقاق يؤكد أن

الكرة المصرية بخير ويمنح جماهيرها الأمل في أن تحقق ما تتمناه، لاسيما ونحن مقبلون على كأس الأمم الأفريقية.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم عن خالص أمنياته لنادي الزمالك ولجميع الأندية المصرية بمزيد من البطولات.