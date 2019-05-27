مرتضى منصور يشكر السيسي على تهنئة الزمالك بالتتويج الأفريقي

وجه مرتضى منصور، رئيس الزمالك، شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تهنئة القلعة البيضاء، والجماهير المصرية، على التتويج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية.
كشف رئيس الزمالك، أن التتويج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية، رسالة للمشككين في قدرات وإمكانات الفريق، وأنه لن يتوج بالبطولة الأفريقية، مشيرًا إلى أن البطولة أخرصت الألسنة والمتربصين بالنادي، الذينكانوا يتوهمون سقوط الفريق، وتوديعه البطولة الأفريقية من دور المجموعات.
أشار مرتضى منصور إلى أن أحمد مرتضى، على رغم عدم وجوده في مجلس الإدارة، إلا أنه دعم الفريق وسانده بمنتهى القوة، وكان مشرفًا على التنظيم المثالي للمباراة النهائية.
كما أشاد رئيس الزمالك بالدور المميز، من جانب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة، على دوره المميز، في لم شمل اللاعبين، وإبعادهم عن أى مشاكل أو أزمات.
ووجه مرتضى منصور، شكره لجماهير الزمالك، التي وُجِدت في المباراة، والتشجيع المثالي طوال الـ90 دقيقة، وعدم الخروج عن النص، أو ارتكاب تجاوزات.
ووجه رئيس الزمالك الشكر لقيادات الدولة على مساندة القلعة البيضاء ودعمهم للنادي من أجل التتويج بلقب الكونفيدرالية.
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