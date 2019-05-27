شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة بطلاً لسُداسيات عبدالله بن سعد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

توج فريق الجزيرة تكافل بكأس بطولة الأمير عبدالله بن سعد، الرمضانية الثالثة لسُداسيات كرة القدم، التي حملت شعار (كلنا سلمان.. كلنا محمد)، واستمرت لمدة ١٩ يوماً، وكانت بحق أقوى الدورات الرمضانية والأكثر حشدا لنجوم الأندية والمواهب الواعدة، بحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات الرياضية والفنانين والشعراء ونجوم كرة القدم الحاليين والقدامى، ورجال الصحافة والإعلام والسوشيال ميديا، وجماهير غفيرة اكتظت بهم مدرجات وجنبات الملعب.

فريق الجزيرة تكافل، تمكن من الفوز على فريق جمعية الرياضيين بنتيجة (6-3)، سجل للفريق الفائز النجم المُتألق عمار النجار «هاتريك» وهدف لكل من حامد الشريف ومحمد حنتوش ونواف العزيزي، في حين سجل للفريق الخاسر كل من البرازيلي إبراهيم سيرجيو وباسم الشريف وعلي التركي.

وبعد صافرة حكم المباراة المتميز سلطان العكيري، قام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، بتكريم المساهمين في إنجاح البطولة من وسائل إعلام وجهات وأفراد، وبحضور الفنان الدكتور عبدالله رشاد ورجل الأعمال صقر بن نادر شاه، وكرم نجوم البطولة بجوائز عينية ومبالغ مالية وهم:

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عمار النجار (الجزيرة تكافل) جائزة هداف البطولة، ومحمد محسن (السعد) جائزة أفضل لاعب في البطولة، وأيمن الحسيني (الجزيرة تكافل) جائزة أحسن حارس في البطولة.

وكرم الكابتن زياد الحربي بدرع تذكارية لمساهمته الفعالة في إنجاح البطولة، ليتم بعدها تسليم لاعبي فريق جمعية الرياضيين الكؤوس التذكارية الفضية ومبلغ مالي، ومن ثم تتويج لاعبي فريق الجزيرة تكافل بالكؤوس التذكارية الذهبية ومبلغ مالي، وذلك بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة عبدالرزاق البلوشي ورئيس اللجنة الفنية نبيل إدريس أبوناصر.

وشهدت البطولة مشاركة نجوم الأندية وبرع فيها عدد من الموهوبين أمثال الحارس أيمن الحسيني ومحمد حسن ونواف العزيزي وحامد الشريف.