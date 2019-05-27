شكرا لقرائتكم نبيل الحلفاوى يهنئ الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية، عاش يا رجالة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الفنان نبيل الحلفاوى نادى الزمالك بحصوله على لقب الكونفدرالية الأفريقيا على حساب نهضة بركان المغربي. وقال نبيل الحلفاوى عبر صفحته الشخصيه على تويتر: الف مبروك لنادي الزمالك.. الكونفيدراليه مصرية.. عاش يارجالة. Advertisements وأضاف: هاردلك لنهضة بركان المغربي.. أبليت بلاء حسنا في هذه البطولة وخرجت من النهائي مرفوع الرأس. وحصد الزمالك بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على نهضة البركان المغربي بضربات الترجيح بنتيجة 5/3 بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز نهضة البركان بهدف نظيف، قبل أن يفوز الزمالك بمباراة العودة بهدف نظيف.

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