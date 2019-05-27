شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات عارمة أمام مقر الزمالك بعد التتويج بـ«الكونفدرالية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل المئات من مشجعي نادي الزمالك أمام مقر ناديهم في منطقة ميت عقبة، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، عقب تتويج فريقهم بلقب الكونفدرالية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

Advertisements

واحتشد المئات أمام مقر النادي، رافعين شعارات وأعلام القلعة البيضاء، تعبيرًا عن فرحتهم العارمة بالتتويج الأول ببطولة الكونفدرالية، وسط تواجد أمني أمام مقر النادي لتأمين احتفالات الجماهير.

توج الزمالك باللقب بعد الفوز على ضيفه نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، بنتيجة 5-3، بعد الفوز في الوقت الأصلي لإياب نهائي المسابقة بهدف نظيف، واكتفى بعد أن خسر في الذهاب بنفس النتيجة.

استطاع الزمالك أن يحسم لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، والبطولة الأفريقية العاشرة في تاريخه، بعد توقف عن التتويج القاري بدأ منذ عام 2003 عندما تُوِّج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الوداد المغربي.

جماهير الزمالك تحتفل أمام مقر النادي بعد التتويج «الكونفدرالية»

جماهير الزمالك تحتفل أمام مقر النادي بعد التتويج «الكونفدرالية»

جماهير الزمالك تحتفل أمام مقر النادي بعد التتويج «الكونفدرالية»