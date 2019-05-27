الزمالك بطل الكونفيدرالية الإفريقية بعد التغلب على نهضة بركان بركلات الترجيح.. تعرف على نتيجة اللقاء...

يحل اليوم فريق نادي نهضة بركان ضيفاً على نادي الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب، وشهدت مباراة الذهاب فوز نهضة بركان بهدف نظيف أحرزه اللاعب لابا كودجو، ويتسلح النادي الأبيض بجماهيره التي حرصت كل الحرص على الحضور في مباراة الإياب.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب والعاشرة بتوقيت القاهرة يلتقي فريق الزمالك مع فريق نهضة بركان، وقد خصصت مجموعة قنوات beIN SPORTS القناة الأولى لعرض المباراة بتعليق علي محمد علي وجواد بده.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان

وقد أكد جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق على قدرة الزمالك في تحقيق الفوز في مباراة الإياب نظراً لعامل الخبرة التي يتمتع به لاعبي الأبيض، كما طالب اللاعبين بالتركيز حتى الثانية الأخيرة من المباراة وعدم التوتر إذا تأخر تسجيل الأهداف، ومن الجدير بالذكر أن جماهير الزمالك الحاضرة للقاء قد وصلت ل60 ألف مُشجع.

الدقيقة 10: هجمة قوية لصالح الزمالك وتصويبة أعلى المرمى تنتهي إلى خارج الملعب والزمالك الأقرب للتسجيل في الشوط الأول من اللقاء

الدقيقة 23: تصويبة قوية على مرمى نهضة بركان والحارس يتألق ويُنقذ الكرة ويُحولها للركنية في النصف ساعة الأولى من المباراة.

الدقيقة 38: هجمة قوية لصالح نهضة بركان ولكن غير منظمة تمر من جنش لخارج الملعب ضربة مرمى.

الدقيقة 54: هدف التقدم للزمالك من ضربة جزاء أحرزه اللاعب محمود علاء في أقصى يمين حارس المرمى.

الدقيقة 70: استحواذ لصالح الزمالك في اللقاء ولكن دون خطورة على المرمى حتى الآن

الدقيقة 85: الدقائق الأخيرة من المباراة تشهد إثارة كبيرة وطرد لعمر النمساوي لاعب نادي نهضة بركان

وصول المباراة لضربات الجزاء الترجيحية بعد التعادل بهدف لهدف في مجموع الفريقين

نهاية المباراة بفوز الزمالك بركلات الجزاء بنتيجة 5-3

الزمالك يفوز ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان بضربات الجزاء الترجيحية.