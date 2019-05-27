ليلة بيضاء.. الزمالك يعود لأمجاد إفريقيا بالتتويج بالكونفدرالية

كتب - محمد همام:

استعاد فريق الزمالك أمجاده في الكرة الإفريقية بالتتويج بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية بعدما فاز على نهضة بركان المغربي (5-3) بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بهدف دون رد حيث كانت لقاء الذهاب انتهت بفوز الفريق البركاني بنفس النتيجة.

وجاء هدف الزمالك عن طريق محمود علاء من ضربة جزاء ليعيد الأبيض إلى نقطة الصفر حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بتفوق الفريق المغربي بهدف دون رد جاء عن طريق المهاجم التوجولي لابا كودجو.

واستطاع الزمالك أن يعود لمنصات التتويج في القارة الإفريقية حيث كان آخر...