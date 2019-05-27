شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة للاعبى الزمالك والجهاز الفنى بعد التتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، صرف مكافآت خاصة وفورية للاعبى الفريق الكروى الأول، والجهاز الفنى بقيادة كريستيان جروس، بعد التتويج بالكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربى.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان بنتيجة 5 / 3 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ستاد برج العرب.

وتسلم لاعبو الزمالك كأس الكونفدرالية، وسط ما يقرب من 60 ألف مشجع حرصوا على التواجد فى مدرجات برج العرب لمؤازرة الفارس الأبيض، وأهدى اللاعبون الكأس للجماهير.