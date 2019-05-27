شكرا لقرائتكم خبر عن جروس لـ"الخليج 365": عقدى ينتهى مع الزمالك أخر الشهر وأهدى الكونفدرالية لمرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى، فى إياب النهائى، بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد على ستاد برج العرب.

ورد جروس على سؤال الخليج 365 فى المؤتمر الصحفى، والمتعلق باستكمال مشواره مع الأبيض رغم إنتهاء تعاقده، قال المدير الفنى للأبيض: "بالفعل عقدى ينتهى مع الزمالك أخر الشهر الجارى، وإدارة النادى تفاوضت معى للتمديد، ولكن الوقت كان غير مناسب، والأن سنغلق ملف الكونفدرالية ونبدأ التركيز لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل بالدورى، وبعد ذلك ندرس أمر التمديد، خاصة وإننى أمتلك طموحات مع الفارس الأبيض، وأهدى اللقب لمرتضى منصور رئيس النادى".