الدوري الإيطالي: ميلان يودع.. وإنتر يرافق أتالانتا لـ”التشامبيونز”

حقق فريق أتالانتا إنجازاً تاريخياً بتأهله لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم القادم، للمرة الأولى في تاريخه بعدما اقتنص المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم برصيد 69 نقطة، بفوزه 3-1 على ضيفه ساسولو اليوم الأحد، في الجولة 38 الأخيرة للمسابقة.
ولحق إنتر بأتالانتا في قائمة المتأهلين للمسابقة القارية في الموسم القادم، التي ضمت أيضاً يوفنتوس (المتوج باللقب) ونابولي (الوصيف)، بعدما حصل على المركز الرابع في ترتيب البطولة بنفس الرصيد من النقاط، عقب انتزاعه فوزاً صعباً 2-1 من ضيفه إمبولي، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية باحتلاله المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).
وأخفق ميلان في الصعود لدوري الأبطال، رغم فوزه 3-2 على مضيفه سبال، حيث حصل الفريق “اللومباردي” على المركز الخامس برصيد 68 نقطة، ليتأهل إلى مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.
كما عجز روما عن الصعود للبطولة الأوروبية، بالرغم من فوزه 2-1 على ضيفه بارما، إذ ارتفع رصيد فريق العاصمة الإيطالية إلى 66 نقطة في المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات للدوري الأوروبي.
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