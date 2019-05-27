رياضة | تركي آل الشيخ يثني على إدارة الزمالك: "لم تضلل جمهورها"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يثني على إدارة الزمالك: "لم تضلل جمهورها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز على أن ناي الزمالك نجح في الاستفادة من التعاقدات والاستقرار الفني للتتويج بالبطولة الإفريقية.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك: ادارة استفادت من التعاقدات والاستقرار الفني وركزت واعادت الزمالك على عرش افريقيا بعد غياب ... لم تبحث على شماعه ولم تضلل جمهورها ... ولم تختلق عداوات وهميه !