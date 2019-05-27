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رياضة | تركي آل الشيخ يثني على إدارة الزمالك: "لم تضلل جمهورها"

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أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، ومالك نادي بيراميدز على أن ناي الزمالك نجح في الاستفادة من التعاقدات والاستقرار الفني للتتويج بالبطولة الإفريقية.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك: ادارة استفادت من التعاقدات والاستقرار الفني وركزت واعادت الزمالك على عرش افريقيا بعد غياب ... لم تبحث على شماعه ولم تضلل جمهورها ... ولم تختلق عداوات وهميه !

ونجح الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.
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