منصور بن محمد يكرم رعاة دورة ند الشبا الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رعاة دورة ند الشبا الرياضية في نسختها السابعة، والتي أقيمت بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، ونظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتعد الحدث الأضخم من نوعها على مستوى تنوع الألعاب الرياضية بواقع 13 لعبة وقيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين البالغة 6 ملايين درهم.

واستقطبت الدورة هذا العام العديد من المؤسسات والدوائر والشركات الوطنية الحكومية والخاصة وهي الشريك الماسي: موانئ دبي العالمية، ومؤسسة ميدان، الشريك البلاتيني: سوق دبي الحرة، شريك السيارات الرسمي: شركة الطاير للسيارات، الشريك الاستراتيجي: هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، هيئة الصحة بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشرطة دبي، الشريك الذهبي: البداد للخيم، موقع نون الالكتروني، وشبكة الإذاعة العربية ايه أر إن، الشريك الداعم: بوكاري سويت، وأكوافينا، والشريك الإعلامي: قناة دبي الرياضية، وقناة أبوظبي الرياضي، تطبيق نبض الالكتروني.

رعاية مميزة

وتأتي هذه الرعاية تأكيدًا على الحرص المشترك بين مجلس دبي الرياضي ومختلف المؤسسات الوطنية لإنجاح دورة ند الشبا، وعلى دعم القطاع الرياضي وخدمة المجتمع من خلال توفير حدث رياضي يكون ملتقى للعائلة، ومحفزًا لأجيال المستقبل، وداعمًا لرياضيينا الوطنيين في المنافسات المختلفة التي جمعتهم مع نخبة من أفضل الرياضيين في المنطقة والعالم.

ومثلت شراكة هذه المؤسسات الوطنية دورًا أساسيًا في تطور النسخة السابعة من الدورة، وقد حرصت المؤسسات على دعم الدورة باعتبارها الحدث الأهم والذي يجسد أهمية الرياضة في المجتمع.

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منصة لشباب دبي

عقد مجلس دبي للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، حلقة شبابية ضمن فعاليات المجلس في شهر رمضان على هامش بطولة «ند الشبا الرياضية»، بحضور نخبة من قيادات القطاع الرياضي وهم: حسن المزروعي مدير دورة ند الشبا الرياضية، ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، فاطمة إبراهيم مدير الاستراتيجية والمشاريع في مؤسسة الأولمبياد الخاص، عمر عبد الرحمن مدير الشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، محمد سالم سيف مدير البرامج بشبكة الإذاعة العربية، الدكتور علي سماكة من الجامعة الأمريكية في الإمارات، وعدد من الشباب المهتمين العاملين أو المهتمين بالمجال الرياضي. وأقيمت بعنوان «قيادات رياضية شابة»، وتندرج الحلقة ضمن الأولويات الست بمجلس الشباب والرامية إلى خلق منصة تخاطب شباب دبي، وشباب الإمارات بشكل عام، وبما يضمن الارتقاء بمهارات الشباب وتأهيلهم للمستقبل، وخصوصاً في المجال الرياضي.

ثلاثة محاور

وارتكزت الحلقة الشبابية على ثلاثة محاور، تناول المحور الأول القيادات الرياضية الشابة في الدولة لاستعراض أبرز التحديات التي تمكنت القيادات الرياضية الشابة في الدولة من تخطيها بنجاح، وعوامل نجاح القيادات الرياضية الشابة في الدولة، فيما تناول المحور الثاني المساقات الأكاديمية المرتبطة بالإدارة الرياضية، ومدى وعي الشباب والمجتمع بأهمية الإدارة الرياضية، فيما ركز المحور الثالث على آليات تبوّؤ المناصب الرياضية في مختلف المجالات الرياضية، ومدى وعي الشباب والمجتمع بهذه الآليات.

وأكدت مريم العبيد رئيس مجلس دبي للشباب أن تمكين القيادات المواطنة الشابة يأتي في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية إعداد القيادات الشابة في مختلف المجالات لمواكبة مسيرة الدولة التنموية وتعزيز ريادتها على كافة الأصعدة، وشددت على أن التغيير الذي يشهده القطاع الرياضي على مستوى العالم يحتم علينا وجود كفاءات وطنية شابة مؤهلة تمتلك القدرة على تحمل المسؤولية وطرح المبادرات المبدعة، وأشارت إلى أن الرياضة تحولت في السنوات الأخيرة إلى قطاع اقتصادي استراتيجي، يستوجب معه وجود إدارة رياضية تتمتع بالكفاءة والمرونة لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في هذا القطاع.