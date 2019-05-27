شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة .. الزمالك يضغط لإحراز الهدف الثانى فى مرمى نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مازال الزمالك متقدما على نهضة بركان بهدف مقابل للاشئ بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب فى إياب الكونفدرالية الأفريقية .

وقد واصل الزمالك الضغط على لاعبو نهضة بركان بغية إحراز الهدف الثانى وقتل المباراة إكلينيكا بينما حاول لاعبو نهضة بركان الإعتماد على الهجمات المرتدة ، فى الوقت الذى اعتمد لاعبو الأبيض على البديل احمد سيد زيزو الذى شن العديد من الهجمات الخطرة على مرمى نهضة بركان بالإضافة لنشاط محمد إبراهيم ، وفى الدقيقة 74 يعبر محمود كهربا عن نفسه بعدما لعب إحدى الكرات برأسه تصدى لها حارس مرمى الفريق المغربى بصعوبة .

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ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، في خط الدفاع: عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى، في خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – إبراهيم حسن – يوسف اوباما، في خط الهجوم: حميد أحداد.

بينما ضم تشكيل نهضة بركان كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العلي المحمدي، خط الدفاع: عمر النمساوي و محمد عزيز و يوسوفا دايو و إسماعيل مقدم، خط الوسط: العربي الناجي و بكر الهلالي و أمين الكاس وسمير ويدار، خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.