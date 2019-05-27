كاميرا سوبر كورة ترصد إشعال جماهير الزمالك الشماريخ فى مواجهة نهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا سوبر كورة، قيام بعض جماهير نادي الزمالك المتواجد بمدرجات استاد برج العرب، بإشعال الشماريخ منذ انطلاق مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. لمشاهدة الجماهير الغفيرة باستاد برج العرب اضغط هنا..

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