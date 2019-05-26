انت الان تتابع تفاصيل خبر جماهير الكويت تحتفي بالشيخ صباح في دورة رمضانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 11:54 مساءً - احتفت جماهير دورة الروضان الرمضانية ذائعة الصيت في الكويت، بالأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على طريقتها الخاصة.

ورفعت الجماهير الكويتية لافتة عريضة كتب عليها: "أنت الأمير، أنت الكبير، شيخ كريم.. ربي يحفظك لنا"، كما أرفقوا وسم "صباح الفخر".

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وتولى أمير الكويت مقاليد الحكم في بلاده، في الـ29 من يناير 2006، وكرمته الأمم المتحدة ومنحته لقب "القائد الإنساني"؛ لجهود بلاده في المجال الإنساني والتنموي.

وبالعودة إلى النسخة الـ40 من دورة الروضان، فقد عرفت مشاركة عدد من أساطير اللعبة، على غرار البرازيلي كافو المُتوّج مع منتخب بلاده بمونديال 2002، ونجم الكرة الإيطالية المعتزل فرانشيسكو توتي، فضلاً عن المهاجم الإيفواري المخضرم ديدييه دورغبا.

كما تعرف الدورة الرمضانية ذائعة الصيت، مشاركة نجم خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا لوكا مودريتش، إضافة إلى البرتغالي لويس فيغو، الذي دافع عن ألوان برشلونة الإسباني ثم انتقل إلى الفريق الملكي الغريم التقليدي للبلوغرانا.