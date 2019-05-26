شكرا لقرائتكم خبر عن «برشلونة».. حلاوة البداية طغت عليها مرارة النهاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كان برشلونة الإسباني قبل نحو ثلاثة أسابيع على عتبة تكرار إنجاز ثلاثية الدورى والكأس في إسبانيا، ودورى أبطال أوروبا، كان الأرجنتينى ليونيل ميسى يصول ويجول في مناطق الخصوم، ويدك شباكهم من بعيد بالركلات الحرة... لكن النهاية لم تكن كما رُسِم لها. وكانت الصدمة الأولى في السابع من مايو، فرط النادى الكتالونى بتقدمه المريح 3-صفر على ملعبه كامب نو على ليفربول الإنجليزى في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، بتلقى خسارة قاسية صفر-4 على ملعب أنفيلد. في 25 من الشهر ذاته، صدمة ثانية: خسارة بنتيجة 1-2 أمام فالنسيا في نهائى مسابقة كأس ملك إسبانيا.

من الثلاثية، اكتفى برشلونة بالاحتفاظ بلقب الدورى الإسبانى بعدما توج بطلًا لليجا للمرة السادسة والعشرين في تاريخه، وتبخر حلم تكرار الثلاثية للمرة الثالثة خلال عقد من الزمن، بعد 2009 و2015.

قالها ميسى القائد أفضل لاعب في العالم خمس مرات الذي أقر أمام الصحفيين بأن جرح الخسارة أمام ليفربول لم يندمل بعد، وأوضح «ما زلنا نتعافى من المباراة ضد ليفربول، أنا على الأقل. أريد فقط أن أفوز بهذا النهائى كأس ملك إسبانيا لأنهى العام مع لقب جديد».

لم يتحقق لميسى ما أراده، كما لم يتمكن من أن يفى بوعد قطعه أمام عشرات الآلاف من المشجعين في كامب نو قبل أشهر: الكأس ذات الأذنين الكبيرتين (دورى الأبطال) ستعود إليكم هذا الموسم.

صور ميسى في أرض ملعب «بنيتو فيامارين» في ختام نهائى الكأس ضد فالنسيا، كانت مماثلة لصوره في أنفيلد بعد الخروج الصاعق أمام ليفربول: مطأطئ الرأس يخفى بيديه وجها تعلوه ملامح الخيبة والأسى.

بدا أن برشلونة لم يتمكن من استنباط قوة ذهنية كافية لتجاوز آثار الخسارة الأوروبية. كان الموعد القارى في أنفيلد قاسيا هذا الموسم، لاسيما أنه أوقع برشلونة ضحية سيناريو مشابه للعام الثانى تواليا: في الموسم الماضى، تقدم النادى الكاتالونى في ربع النهائى على روما الإيطالى 4-1 في الذهاب، قبل أن ينتقل إلى الملعب الأوليمبى في العاصمة الإيطالية، حيث خسر صفر-3 وودع المسابقة القارية أيضا.

اختصرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية ما حدث للفريق، الرمز للإقليم، بنتيجة المباراة «ضربة أخرى قاسية، الفريق مصاب ويحتاج إلى فحص». أما بالنسبة لصحيفة «ماركا» المدريدية، برشلونة «أنهى الموسم منهارا».

- فالفيردى المعلَّق- طرحت علامات استفهام الكبيرة حول المدرب إرنستو فالفيردى ومستقبله مع الفريق الذي قاده العام الماضى إلى الثنائية في موسمه الأول معه. في السجل الإجمالى، لا يمكن اعتبار المدرب البالغ 55 عاما فاشلا، مع ثلاثة ألقاب في موسمين.

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لكن كامب نو متطلب، ومشجعوه يريدون المزيد دائما لاسيما على المستوى القارى حيث شهدوا الغريم ريال مدريد يهيمن بين العامين 2016 و2018 بإحراز ثلاثة ألقاب متتالية.

في بعض مراحل الموسم، لاسيما بعد الإقصاء القارى، بدا استمرار فالفيردى مدربا لـ «بلوجرانا» موضع شك تعززه تصريحات ملتبسة لرئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، تركت مجالا متاحا أمام الاحتمالات.

لكن الرئيس سارع بعد ضياع لقب الكأس، إلى تأكيد استمرار المدرب في الموسم المقبل، بعد نحو 24 ساعة من تلقى فالفيردى دعما صريحا من ميسى في المؤتمر الصحفى الذي سبق مباراة النهائى ضد فالنسيا.

بعد الهزيمة، قال بارتوميو: «يجب تهنئة فالنسيا، يستحقون الفوز. سيصار إلى تجديد في الفريق الموسم المقبل، لكن الوقت ليس مناسبا الآن للحديث عن ذلك... قلتها دوما إن إرنستو يملك عقدا معنا للموسم المقبل».

وتابع: «هو المدرب.. الموسم ليس فاشلا وليس ممتازا، هو موسم جيد جدا لأن الفوز بالدورى هو الهدف الدائم»، لم تتفق بعض الصحف الكاتالونية مع هذا الرأى، اعتبر مدير صحيفة «سبورت» إرنست فولش أن برشلونة «ينهى الموسم جامدا، حزينا، ودون أي طاقة». أقر فالفيردى باختلاف الأجواء والتوقعات في برشلونة خلال أسابيع قليلة، أوضح «قبل شهر كنا نحتفل بلقب الدورى وكنا قادرين على إحراز ثلاثية، كانت التوقعات عالية وخرجنا عن المسار، كانت المباراة غريبة، فالنسيا أوجعنا كثيرا بنجاعته ثم تراجع إلى الخلف...».

وتابع: «فى مباراة نهائية، فريق يفوز والآخر يخسر»، مضيفًا «عندما تكون مدربا، تحاول دائما قلب الوضع، دون أدنى شك».

في إسبانيا، يتوقع أن يكون ريال مدريد حجر الرحى في الانتقالات الصيفية بقيادة المدرب الفرنسى زين الدين العائد في وقت سابق هذا الموسم، محاولا إعادة توجيه الفريق إلى سكة الألقاب التي عرفها في عهده.

لكن برشلونة، وفى ظل الخيبة «الختامية» التي واجهها، قد يكون أيضا فاعلا أساسيا في الانتقالات. حتى الآن، الثابت الوحيد هو الانتقال المبرم لفرانكى دى يونج من أياكس أمستردام الهولندى إلى صفوفه في الموسم المقبل (75 مليون يورو). التقارير ترجح أن زميله ماتيس دى ليخت قد يسير على الدرب ذاته، مع بقاء الغموض محيطا بالفرنسى أنطوان جريزمان الذي أكد مغادرته لأتلتيكو مدريد، من دون أن تحسم وجهته.

بحسب ما كتب فولش في «سبورت»: «من البديهى أنه يجب تجديد شباب الفريق المنهك جسديا والمنهار نفسيا، ميسى وحده أكثر من اللازم»، متوقعا إقبال برشلونة هذا الصيف على حراك في فترة الانتقالات يكون «الأكبر (له) في العقد الأخير».