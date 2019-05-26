شاهد.. على طريقة مشجع ليفربول.. زملكاوي كفيف في مدرجات نهائي الكونفدرالية

حرص مشجع زملكاوي كفيف وأسرته على التواجد في ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، لمؤازرة فريق الزمالك أمام نظيره نهضة بركان المغربي، والتي تجمع بينهما حاليًا، ضمن منافسات إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وظهر المشجع الزملكاوي الكفيف في المدرجات بجوار ابنته الصغرى وهي تشرح له ما يحدث، قبل انطلاق مباراة الفريقين، ليعيد للأذهان مشجع ليفربول الإنجليزي الكفيف الذي ظهر فيمدرجات أنفيلد وصديقه يشرح له كيفية الهدف الذي سجله نجمنا المصري محمد صلاح لاعب الريدز.
وكانت نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.
ودخل الزمالك مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهو عازمًا على تحقيق الانتصار
لن تكون مهمة الزمالك سهلة على الإطلاق، وخاصة بعد الخسارة التي تعرض لها في مباراة الذهاب بهدف وحيد مقابل لا شيء في الوقت القاتل من عمر المباراة، مما جعل الفريق المغربي قريباً للغاية من حصد اللقب الإفريقي في نهاية المطاف.
شاهد.. المشجع الزملكاوي الكفيف في النهائي
شاهد.. مشجع ليفربول الكفيف في المدرجات
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