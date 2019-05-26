انت الان تتابع يوفنتوس ينفي احتمال التعاقد مع غوارديولا لخلافة أليغري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نفى يوفنتوس الإيطالي أن يكون الإسباني جوسيب غوارديولا الظاهر في صورة مؤرخة 18 مايو 2019 خليفة لمدربه ماسيميليانو أليغري

نفى نادي يوفنتوس صحة التقارير عن نيته التعاقد مع الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، لخلافة ماسيميليانو أليغري الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم بعدما قاده الى لقبه الثامن تواليا في الدوري المحلي لكرة القدم.

وقال المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي لشبكة "دازن" الأحد على هامش مباراة فريقه ضد سمبدوريا في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي، "إنه عالم غريب، لم نجر أي اتصال بتاتا مع غوارديولا ولم نفكر بالموضوع لا سيما وأنه مرتبط بعقد" مع فريقه الحالي.

ويتولى غوارديولا الإشراف على سيتي منذ صيف 2016، وقاده هذا الموسم الى تحقيق ثلاثية تاريخية في إنكلترا، من خلال الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز، والفوز بكأس إنكلترا وكأس الرابطة.

ويبحث يوفنتوس الذي توج بطلا للموسم الثامن تواليا، عن مدرب للموسم المقبل بعد الاعلان أن أليغري سيرحل بنهاية 2018-2019، في ظل تقارير عن خلافات بينه وبين أعضاء في الإدارة حول خططه المستقبلية.

Advertisements

وفشل أليغري هذا الموسم في قيادة الفريق الى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ 1996، على رغم انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف الماضي قادما من ريال مدريد الإسباني.

وأكد بارتيتشي بأن ناديه سينتظر حتى نهاية الموسم ليعلن هوية المدرب الذي سيخلف أليغري، علما بأن تقارير صحافية أشارت في اليومين الماضيين الى أن نادي مدينة تورينو أبرم اتفاقا مع الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشلسي الإنكليزي حاليا، للاشراف عليه في الموسم المقبل.

كما تداولت التقارير باسم سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو حاليا.

وقال بارتيتشي "نريد بناء أفضل فريق ممكن وسنتصرف بحسب توصيات المدرب الجديد. سننتظر حتى نهاية الموسم. ثمة منافسات لا تزال قائمة ويتعين علينا بالتالي التزام الصمت احتراما للآخرين".