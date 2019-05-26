سباق أوروبي من أجل جوهرة بيتيس

دخلت كبار الاندية الاوروبية في سباق من اجل الظفر بخدمات لاعب الوسط الأرجنتيني الشاب لو سيليسو لاعب ريال بيتيس الحالي وباريس سان جيرمان السابق. لاعب الوسط قدم موسم استثنائي مع بيتيس مما دفع النادي الإسباني لتحويل اعارة اللاعب لشراء في الصيف الحالي. أول من بدأ العمل في محاولة للحصول على خدماته كان توتنهام مع عرض يقارب 60 مليون يورو كما كشفت التقارير يوم السبت لكن هذا ليس هو الوحيد لأن مانشستر يونايتد ذهب أيضًا إلى بيتيس للحصول خدمات اللاعب وكان ريال مدريد قد فعل ذلك مباشرة مع وكلاء اللاعبين لمعرفة المزيد عن خططهم.

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