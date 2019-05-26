شاهد.. ميدو بصحبة أبنائه فى برج العرب لمساندة الزمالك

حرص أحمد حسام ميدو نجم مصر والزمالك السابق على التواجد في ستاد برج العرب بالإسكندرية رفقة أبنائه من أجل مساندة فريقه الزمالك في مواجهة نهضة بركان المغربي بنهائي الكونفدرالية. في مواجهة نهضة بركان المغربي بنهائي الكونفدرالية. ويلتقي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في العاشرة مساء اليوم الأحد على ستاد برج العرب في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحتاج الفارس الأبيض إلى الفوز بأكثر من هدف بعدما خسر في مباراة الذهاب في المغرب بهدف نظيف.

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