شاهد .. نجوم الزمالك يتألقون في البطولات الأفريقية

يلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي، في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية.

الزمالك خسر في الذهاب بهدف دون رد، ويحتاج للفوز بفارق هدفين حتى يستطيع التتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

وسبق للزمالك أن لعب نهائيات قارية 5 مرات، جاءت بالكامل في دوري أبطال أفريقيا، أعوام 1984 و1986 و1993 و1994 و1996 و2002 و2016، بجانب نهائي بطولة أبطال الكئوس عام 2000.

الزمالك لم يخسر في النهائي إلا في مناسبتين فقط، عام 94 على يد الترجي التونسي، وعام 2016 على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

ويستعرض "الوفد"، أبرز نجوم الزمالك في النهائيات خلال البطولات التي فاز بها الأبيض:

جمال عبدالحميد:

لا شك أن جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق يمتلك سجلًا رائعًا مع القلعة البيضاء سواء من حيث عدد الأهداف التي سجلها أو البطولات التي فاز بها مع

الفريق، وقاد عبدالحميد الزمالك للفوز بأول بطولة لدوري أبطال أفريقيا عام 1984 على حساب شوتينج ستارز النيجيري، بعدما سجل هدفي فوز الأبيض في الإياب بالقاهرة، بعدما كان الزمالك فاز في الذهاب بهدف سجله أوبينج بالخطأ في مرماه.

أيمن يونس:

كان أيمن يونس أحد أبرز أسباب فوز الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه على حساب أفريكا سبورت الإيفواري، بعدما سجل هدف فوز الزمالك بالقاهرة في الذهاب، قبل أن يخسر الأبيض بنفس النتيجة في الإياب، ويحسم اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

نادر السيد:

استحق نادر السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، لقب نجم نهائي دوري الأبطال عام 93 بين الزمالك وأشانتي كوتوكو، بعدما تعادل الفريقان سلبيًا ذهابًا وإيابًا، واحتكما إلى ركلات الترجيح،

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والتي نجح خلالها نادر السيد في التصدي لركلتين جزاء، ليقود الزمالك للفوز بالبطولة الثالثة في تاريخه، بعدما هزم كوتوكو 7/6.

نادر السيد كلاكيت ثاني مرة:

واصل نادر السيد حارس مرمى الزمالك تألقه مع الفريق وساهم في حصده للقب دوري الأبطال الرابع في تاريخه، من خلال تألقه في ركلات الجزاء بين الزمالك وشوتينج ستارز بنتيجة 5/4، حيث نجح السيد في التصدي لركلة لبطل نيجيريا، بجانب إهدار الفريق لركلة أخرى.

عبداللطيف الدوماني:

يعد عبداللطيف الدوماني أحد نجوم بطولة أبطال الكئوس عام 2000 والتي حققها الزمالك على حساب كانون ياوندي الكاميروني، خاصة وأن لقاء الذهاب أقيم في القاهرة، وفاز به الأبيض 4/1، وكان الدوماني هو صاحب الهدف الرابع الذي حافظ للزمالك على فرصته في الفوز باللقب بعدما خسر في الإياب بالكاميرون بهدفين نظيفين.

تامر عبدالحميد:

مازال يملك تامر عبدالحميد نجم وسط الزمالك السابق أفضل ذكرياته مع جماهير القلعة البيضاء، بهدفه في شباك الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نهائي دوري الأبطال 2002، والذي قاد الأبيض للفوز بالبطولة بعد التعادل مع بطل المغرب بملعبه سلبيًا، تعد هذه هي آخر نسخة لدوري الأبطال حققها الزمالك.