رياضة | طريقة استقبال قناة تايم سبورت لمشاهدة نهائي الكونفدرالية.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طريقة استقبال قناة تايم سبورت لمشاهدة نهائي الكونفدرالية.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تذاع مباراة الزمالك ونهضة بركان والتي تجمع الفريقان اليوم الاحد على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وتطمح الكثير من الجماهير المصرية في معرفة الطريقة الصحيحة التي تمكنهم من الوصول إلى قناة تايم سبورت التي أعلنت عن نقل المباراة على شاشتها بصورة حصرية.

وإليكم الطريقة التي تمكن المواطنين من إستقبال قناة تايم سبورت :-

الخطوة الأولى فصل الكهرباء عن الريسيفر.

Advertisements

الخطوة الثانية إختيار القناة رقم 2 في التلفزيون بإستخدام الريموت كنترول.

الخطوة الثالثة إحضار سماعة تليفون محمول وإدخال طرفها في فتحة الجاك المتواجدة في الخلف.

الخطوة الرابعة البحث عن الترردات الخاصة ب VHF وتردد UHF

يذكر أن مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان قد إنتهت بفوز الفريق المغربي بهدف واحد مقابل لا شيء سجله الكونجولي لابا كودجو في الوقت القاتل من اللقاء.