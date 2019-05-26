صراع الأبطال ومراكز الهبوط الأبرز في صحف إيطاليا

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الأحد، على صراع الأندية على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وصراع الهبوط في الكالتشيو، في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "إلى التصويب الأخير، من يذهب إلى دوري أبطال أوروبا؟ اثنين من أربعة فرق فقط سيتأهلون.. جاسبريني من أجل التاريخ، سباليتي لكي لا يرحل بفشل، وجاتوزو للبقاء".

وأضافت "أتالانتا 66 نقطة، ضد ساسولو هم المسؤولون عن مصيرهم، حيث أن الفوز سيكون كافيًا.. إنتر ميلان 66 نقطة: سيواجهون إمبولي ومصيرهم في أيديهم.. أما ميلان 65 نقطة، فيواججه سبال، ويعتمد على الاَخرين، الفوز لا يكون كافيًا للتأهل لكنه ينتظر نتائج الاَخرين.. بينما روما يحتاج إلى معجزة".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "الكل في ليلة واحدة، دوري أبطال أوروبا والأمان: في 90 دقيقة، 7 أندية تقامر بموسمها.. إنتر في نقطة تحول: يجب أن يهزموا إمبولي ويرحبوا بكونتي في فترة جديدة".

وأضافت "أتالانتا من أجل التاريخ، سيقدمون كل ما لديهم ضد ساسولو.. وميلان في فيرارا يمكنه أن يأمل.. وفلورنسا ينتظر ويرتعش من خطر الهبوط".

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وختمت "دانييلي دي روسي، هدية من روما.. يا لها من مشاعر في الأوليمبيكو: دي روسي ضد بارما في المباراة الأخيرة بمسيرته في الجيالوروسي، الأكثر ألمًا".

فيما قالت صحيفة "توتو سبورت": "يوفنتوس، احترس من القيصر.. أسبوع حاسم لساري: يوم الأربعاء نهائي الدوري الأوروبي ثم يحدد المدرب مستقبله مع تشيلسي.. سيكون دور مارينا جرانوفسكايا حاسمًا فهي السيدة الحديدة لنادي إبراموفيتش".

وأضافت "اليوم في مراسي، أليجري يخوض المباراة الأخيرة له مع اليوفي: رونالدو غير متواجد".

وتابعت "ليلة الأحكام.. الجولة الأخيرة والأحكام النهائية: أتالانتا، إتنر، ميلان وروما من أجل أوروبا.. وإمبولي، فيورنتينا وجنوى من أجل البقاء".