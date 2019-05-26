رئيس دورتموند يشجع بايرن ميونخ على ضم ساني

رحب هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، بالانتقال المحتمل للألماني ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى بايرن ميونخ.
وتزايدت الأنباء حول قرب إتمام النادي البافاري تعاقده مع الدولي الألماني هذا الصيف.
وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، قال فاتسكه: "أعتقد أنها ستكون صفقة رائعة للبايرن، حال نجاحه في إعادة لاعب دولي ألماني للبوندسليجا".
وأضاف: "هذه الصفقة، إن حدثت، ستساهم في زيادة جاذبية البوندسليجا، لذا سأكون أول المهنئين للبايرن على ضمه".
وتطرق فاتسكه في ختام تصريحاته للحديث عن المدرب السويسري لوسيان فافر، قائلًا: "إنه الشخص المثالي لدورتموند، وسننتظر عامًا أو إثنين، لمعرفة مدى إمكانية فوزنا بالألقاب معه".
وفشل المدرب السويسري في قيادة دورتموند للتتويج بأي لقب هذا الموسم، بعدما فرط في البوندسليجا رغم تربعه على عرش الترتيب حتى نهاية الدور الأول بفارق كبير من النقاط.
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