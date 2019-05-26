ريال مدريد يواجه برشلونة في كلاسيكو جديد

ذكرت صحيفة آس أن هزيمة برشلونة أمام فالنسيا في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا سوف تدفعنا لمشاهدة كلاسيكو مؤكد في يناير المقبل. وسيلعب برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام ريال مدريد في لقاء يتوقع أن يقام في الأراضي السعودية. وتشير التقارير أن وصيف كأس ملك اسبانيا سوف يتواجه مع صاحب المركز الثالث في الليغا بينما سيلعب وصيف الليغا مع بطل الكأس. وسيتحصل بطل كأس السوبر على 2 مليون يورو مقابل 1.4 مليون يورو للوصيف و800 ألف يورو للثنائي الخاسر من نصف النهائي.

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