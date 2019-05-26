رياضة | ليفربول يوجه رسالة إلى محمد صلاح بـ"أغنية مصرية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يوجه رسالة إلى محمد صلاح بـ"أغنية مصرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غازل نادي ليفربول الإنجليزي نجمه محمد صلاح قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام توتنهام والمقرر لها مطلع يونيو المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مجموعة من أهداف محمد صلاح وعلقت عليها: "تقدر تطير من غير جناحات .. أهداف رائعة وموسم لن ينسى للريدز .. ماهو هدفك المفضل لصلاح؟".

ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، في معسكر مقام حاليًا بإسبانيا.