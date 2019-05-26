الليلة.. الزمالك يبحث عن المجد أمام نهضة بركان بنهائى الكونفدرالية

كتب عمرو جاب الله

يستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، احرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وتُمثل مباراة الزمالك ونهضة بركان، أهمية كبرى لأبناء ميت عقبة حيث يحلم الفريق الأبيض أن يخرج متوجًا باللقب لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء لإسعاد جماهيره التى ستحتشد فى...