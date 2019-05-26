رياضة | متعب: مجموعة مصر سهلة على الورق .. وأمم إفريقيا فرصة لعودة الجمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متعب: مجموعة مصر سهلة على الورق .. وأمم إفريقيا فرصة لعودة الجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى عماد متعب نجم الأهلى السابق أن مجموعة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية ليست سهلة.

وقال "متعب" في تصريحات لفضائية "تايم سبورت": " مجموعة منتخب مصر سهلة على الورق ويجب ترجمة ذلك على أرض الواقع".

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وأضاف: " متعب بداية مشوار المنتخب مع زيمبابوى لا بد وأن تكون قوية حتى يعطى الفراعنة رسالة لجميع المنتخبات بأنه قادم للمنافسة على اللقب ومفيش هزار".

وتابع: " بطولة أمم إفريقيا يجب أن تكون فرصة جيدة لعودة الجمهور للمدرجات".