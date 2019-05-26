أجيري: الخبرة وراء انضمام السعيد ووليد سليمان لقائمة كأس الأمم.. ومندهش من عدم احتراف حراس مصر

محمود باهي

يرى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر إن حظوظ الفريق قوية في الفوز بكأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق يوم 21 يونيو المقبل لأكثر من سبب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يعاني من أي مشاكل فنية في بعض المراكز الفريق، ومشددا أنه صاحب القرار الأول والأخير في تحديد القائمة، ولن يتراجع عن ضم أي

لاعب.

وقال أجيري خلال استضافته بقناة TIME SPORTS: "نقل البطولة من الكاميرون إلى مصر أمر جيد، وسنحاول البحث عن أفضل خطة، ومعنا أفضل لاعب في إفريقيا، محمد صلاح، وسنلعب وسط جماهيرنا، لذا حظوظنا كبيرة".

وأضاف: "الفكرة الأساسية دائما هي...